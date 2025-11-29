Μπάγερν Μονάχου: Λυτρώθηκε στις καθυστερήσεις από τον Ντίας – Νίκησε 3-1 την Ζανκτ Πάουλι
Δύο γκολ στις καθυστερήσεις για τους Βαυαρούς
Η Μπάγερν Μονάχου φάνηκε να τα βρίσκει σκούρα απέναντι στη Ζαντκ Πάουλι έχοντας προφανώς επηρεαστεί από την ήττα μεσοβδόμαδα απέναντι στην Άρσεναλ για την League Phase του Champions League.
Οι φιλοξενούμενοι διατηρούσαν το 1-1 μέχρι το 90+3 όταν ο Ντίας βρήκε δίχτυα και λύτρωσε την πρωταθλήτρια Γερμανίας. Ο Τζάκσον στο 90’+9 κλείδωσε τη νίκη για την Μπάγερν Μονάχου που διατήρησε το αήττητο έπειτα από 12 αγωνιστικές έχοντας ρεκόρ 11-1-0.
Το σερί της Χοφενχάιμ συνεχίστηκε και σήμερα με την 5η νίκη της στην τελευταία εξάδα αγώνων (έχει και μία ισοπαλία). Η ομάδα του Κριστιάν Ίλτσερ χρειάστηκε λιγότερο από 30 λεπτά στο πρώτο 45λεπτο για να “καθαρίσει” την αναμέτρηση με την Αουγκσμπουργκ (3-0). Στην αναμέτρηση αγωνίστηκε ο Γιαννούλης που αντικαταστάθηκε στο 75ο λεπτό.
Αποτελέσματα 12ης αγωνιστικής στην Budensliga:
Γκλάντμπαχ-Λειψία 0-0
Μπάγερν Μονάχου-Ζανκτ Πάουλι 3-1
(44′ Γκερέιρο, 90’+3 Ντίας – 6′ Χουντόντζι)
Βέρντερ Βρέμης-Κολονία 1-1
(22′ Φριντλ – 90’+1 Ελ Μάλα)
Ουνιόν Βερολίνου-Χαϊντενχάιμ 1-2
(43′ Κεντίρα – 90′ Σίμερ, 90’+5 Σόπνερ)
Χοφενχάιμ-Άουγκσμπουργκ 3-0
(16′ Τουρέ, 26′ Μπούργκερ, 45′ αυτ. Σέζιγκερ)
