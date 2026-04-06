Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζει η πιθανότητα τοποθέτησης συσκευής καρδιακής υποβοήθησης μηχανικά

Νέα ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου εξέδωσε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, όπου νοσηλεύεται από την περασμένη εβδομάδα ο 80χρονος Ρουμάνος προπονητής.

«Σήμερα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ιατρικών ομάδων που φροντίζουν τον κ. Μιρτσέα Λουτσέσκου (καρδιολογία, ΜΕΘ, καρδιοχειρουργική, αιματολογία), μαζί με έναν Ρουμάνο καρδιολόγο που εργάζεται στη Γαλλία, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας. Η οικογένεια του ασθενούς παρευρέθηκε επίσης σε αυτή τη συνάντηση. Προς το παρόν, η απόφαση είναι ότι η θεραπεία που ξεκίνησε θα συνεχιστεί, αξιολογώντας την ορθότητά της.

Αύριο, η κατάσταση του ασθενούς θα επανεκτιμηθεί και θα ληφθεί υπόψη η πιθανότητα μιας επεμβατικής παρέμβασης, τοποθέτηση μιας συσκευής καρδιακής υποβοήθησης μηχανικά. Θα επανέλθουμε στην ιατρική κατάσταση του ασθενούς σε επόμενα δελτία τύπου», αναφέρεται.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου την Παρασκευή (4/4) και η κατάστασή του έχει επιδεινωθεί στις τελευταίες 48 ώρες,είναι διασωληνωμένος και η κατάστασή του είναι ακόμα κρίσιμη, αλλά, τουλάχιστον προς το παρόν, σταθερή, όπως ανέφερε προηγούμενο ανακοινωθέν από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, όπου, νοσηλεύεται περιτριγυρισμένος από οικογένεια-ανάμεσά τους και ο γιος του Ρζαβάν- και αγαπημένα πρόσωπα, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.