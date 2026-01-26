Μιλγουόκι Μπακς: Δώρισαν το φαγητό του αγώνα με τους Ντάλας Μάβερικς σε άστεγους

Η κακοκαιρία στις ΗΠΑ έχει επηρεάσει αρκετά και το ΝΒΑ καθώς η αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ντάλας Μάβερικς αναβλήθηκε, όμως η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο προχώρησε σε μία όμορφη κίνηση.

Η ομοσπονδία του ΝΒΑ ανέβαλε τελευταία στιγμή τον αγώνα και το προσωπικό των Μπακς είχε ήδη ετοιμάσει μεγάλη ποσότητα φαγητού, που θα εξυπηρετούσε τους φιλάθλους του αγώνα.

Για να μην πάει χαμένο, η διοίκηση αποφάσισε να μοιράσει σε άστεγους που βρίσκονταν υπό ακατάλληλες συνθήκες στο κρύο το φαγητό αυτό, σε μία αξιοζήλευτη πράξη που θα έπρεπε να γίνεται πιο συχνά από όλες τις ομάδες αναξαρτήτως τις κατάστασης που επικρατεί.

«Μετά την αναβολή του αποψινού αγώνα Milwaukee Bucks–Dallas Mavericks στο «Fiserv Forum», η ομάδα των Bucks δωρίζει το φαγητό που είχε ετοιμαστεί για τα κυλικεία και τους χώρους φιλοξενίας σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη στην κοινότητα. Ευχαριστούμε το «Sojourner Family Peace Center» και το «Hunger Task Force» για τη σημαντική τους βοήθεια στη διανομή του φαγητού στα καταφύγια σήμερα. Τα είδη φαγητού που δωρίστηκαν περιλαμβάνουν: