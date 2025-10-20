Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά για να νικήσουμε την Μπαρτσελόνα» (Βίντεο)

Το δικό του μήνυμα προκειμένου ο Ολυμπιακός να φύγει με το διπλό από τη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα έστειλε ο τεχνικός του συλλόγου Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση για την League Phase του Champions League, ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε σε αυτά που θα πρέπει να κάνει σωστά ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού:

Για το ότι δεν αλλάζει τον τρόπο παιχνιδιού του: “Είναι αυτό που σας είπα. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτή είναι η ιδέα που έχουμε. Αν εγώ έκανα ή κάναμε ένα βήμα πίσω θα ήταν ένα βήμα πίσω. Η ιδέα μας είναι να προχωρήσουμε μπροστά. Όλοι ξέρουν τον τρόπο που παίζουμε και θα κάνουμε το ίδιο”.

Για την Μπαρτσελόνα: “Όπως και να έχει ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλός. Το σημαντικό είναι να διαφοροποιηθούμε, η Μπάρτσα είναι μια δυνατή ομάδα. Φυσικά πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες για να μπει ένα γκολ. Το σημαντικό είναι να αμυνθούμε σωστά, υπάρχουν εξαιρετικοί παίκτες όπως ο Γιαμάλ, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Ο ίδιος έχει σκοράρει πολλά γκολ, αλλά και εμείς πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά και να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό”.

Για την επιστροφή του στην Ισπανία και το τί περιμένει από την ομάδα του: “Η αλήθεια είναι ότι είναι όμορφο να επιστρέφω εδώ. Ιδιαίτερα σε αυτή τη διοργάνωση. Ελπίζω να είμαστε η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας. Θα πρέπει όμως και η Μπαρτσελόνα να μην είναι στην καλύτερή της ημέρα. Θα πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστα, κανένα λάθος”.

Για το αν οι απουσίες της Μπαρτσελόνα αλλάζουν κάτι: “Όχι, η Μπάρτσα σαν ομάδα δεν είναι κακή επειδή θα έχει απουσίες. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Το σημαντικότερο είναι ότι ο Γιαμάλ θα επιστρέψει. Φαίνεται ότι θα τον δούμε και αύριο, σε κάθε περίπτωση έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ δυνατές ομάδες. Ερχόμαστε εδώ για να κερδίσουμε. Ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχουμε αυτή τη θέληση. Έχουμε επιλογές. Η Μπάρτσα με τον προπονητή που έχει, είναι σημαντικό να αναφέρουμε και τους προπονητές, οπότε αξίζει να αναφερθούμε στον προπονητή της, και όπως και να έχει με τους παίκτες που έχει μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά”.

Για το αν έχει ετοιμάσει πλάνο για τον Πέδρι: “Δεν έχουμε μόνο τον Πέδρι. Στο επίπεδο που παίζει ο ίδιος σχεδόν ξεχνάμε τους υπόλοιπους. Είναι ένα σημάδι του πως παίζει, οι πάσες που δίνει, τρέχει περισσότερο από όλους”.

Για το αν τα προηγούμενα ματς του με την Μπαρτσελόνα αποτελούν οδηγό: “Είναι διαφορετικό ματς. Διότι πριν 2-3 σεζόν είχαμε τη Σεβίλλη, που ήταν η τελευταία, και χάσαμε. Μετά τις περισσότερες φορές με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα ήταν με Γκουαρντιόλα, Μέσι, την ομαδάρα που είχε. Όλες τις φορές που έχουμε παιξει έχουμε κερδίσει μια φορά. Είναι δύσκολο να τους κερδίσουμε, αλλά ερχόμαστε με τη θέληση. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν παραιτείται. Πάντα θέλει να κερδίσει και οι φανς μας είναι εδώ για να μας βοηθήσουν. Πρέπει να το κάνουμε και για εκείνους, αυτοί μας δίνουν δύναμη να προχωρήσουμε”.

Για το αν ετοιμάζει κάποια έκπληξη: “Δεν θα πω κάτι τέτοιο. Είμαι εδώ και για τα καλά και για τα κακά”.

Για το σχόλιο του Χάνσι Φλικ για τις αντιδράσεις του και αν εκείνος έχει κάποια συμβουλή: “Και μένα με έχουν αποβάλλει πολλές φορές. Εγώ έχω ηρεμήσει πλέον. Με την ηλικία ηρεμεί κανείς. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: από το πώς θα ερμηνευτεί η αποβολή και δεν έχει να κάνει μόνο με τον διαιτητή. Ο Φλικ είναι έξυπνος και θα μάθει από αυτό”.

Για τις απουσίες της Μπαρτσελόνα: “Το είπα και πριν. Τώρα που έχουμε δύο ήττες η αντίπαλη ομάδα φαίνεται ότι έχει πολλά να σκεφτεί. Μιλάμε για τις αδυναμίες της Μπαρτσελόνα. Ο τρόπος που παίζουν δεν έχει αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει πρόσωπα, λόγω τραυματισμών, αλλά οι αυτοματισμοί που έχουν μπορεί να χαθούν. Είναι ξεκάθαρο ότι η άμυνα επίσης πρέπει να σχεδιαστεί σωστ. Είμαι σίγουρος ότιά θα έχουν ένα καλό σύστημα και ένα καλό παιχνίδι, αυτή είναι η ιδέα που έχουν. Θέλουν κατοχή, να ασκήσουν πίεση και όχι να δώσουν ελευθερία”.

Για τους παίκτες και τους προπονητές που έχουν βρεθεί και στις δύο ομάδες και αν μίλησε με κάποιον από αυτούς: “Συνήθως δεν το κάνω αυτό. Τη σήμερον ημέρα έχεις πάρα πολλούς τρόπους να δεις και να γνωρίσεις πως παίζει ο αντίπαλος. Σίγουρα κάποιοι μπορούν να σου πουν εσωτερικά πράγματα, αλλά όσον αφορά αυτό θα μιλήσω με κάποιον γιατί είναι φίλος μου όχι γιατί θέλω να πάρω στοιχεία για την Μπαρτσελόνα”.

Για τα φαβορί του Champions League: “Υπάρχουν πολλές ομάδες. Δεν ξέρω ποιός μπορεί να είναι. Η Μπάγερν, οι αγγλικές ομάδες, κάποιος γείτονάς σας. Η πιθανότητα να το κατακτήσει κανείς έχει να κάνει με την ποιότητα της ομάδας, των παικτών, υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι”.

Για τη γνώμη του για τη Βιγιαρεάλ και την Μπαρτσελόνα: “Δεν θα απαντήσω σε αυτό”