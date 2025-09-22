Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν 1-0: Πήρε το ντέρμπι και της έβαλε φρένο

Η Μαρσέιγ ήταν η μεγάλη νικήτρια του πολυσυζητημένου του ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Ligue 1 με την κάτοχο του τίτλου, Παρί Σεν Ζερμέν.

Ματς, που έπρεπε κανονικά να είχε διεξαχθεί χθες, αλλά λόγω κακών καιρικών συνθηκών αναβλήθηκε εν μέσω έντονων διαμαρτυριών για τη… μεταφορά του το βράδυ της Τελετής της 69ης «Χρυσής Μπάλας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

⏱️ 90+5’ | #OMPSG 1️⃣-0️⃣



𝐋𝐞 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐌𝐀𝐑𝐒𝐄𝐈𝐋𝐋𝐀𝐈𝐒 !!! 🤩💪



𝗤𝗨𝗘𝗟 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 !!! 🔥 Courageux et appliqués, nos 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧𝐬 s’imposent ici à l’@orangevelodrome ! 🌋



Félicitations messieurs ! 👏 ✅ pic.twitter.com/6ICQbwElZE— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 22, 2025

Το γκολ του 29χρονου Μαροκινού αμυντικού της Μαρσέιγ, Ναϊέφ Αγκέ, στο ξεκίνημα της αναμέτρησης του «Βελοντρόμ», έμελλε να κρίνει το μεγάλο παιχνίδι με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 5ης αγωνιστικής και να υποχρεώσει τους πρωταθλητές πολύ νωρίς στην πρώτη τους ήττα για τη σεζόν 2025/2026.