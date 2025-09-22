Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν 1-0: Πήρε το ντέρμπι και της έβαλε φρένο

iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Είχε αναβληθεί λόγω καιρικών συνθηκών

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Η Μαρσέιγ ήταν η μεγάλη νικήτρια του πολυσυζητημένου του ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Ligue 1 με την κάτοχο του τίτλου, Παρί Σεν Ζερμέν.

Ματς, που έπρεπε κανονικά να είχε διεξαχθεί χθες, αλλά λόγω κακών καιρικών συνθηκών αναβλήθηκε εν μέσω έντονων διαμαρτυριών για τη… μεταφορά του το βράδυ της Τελετής της 69ης «Χρυσής Μπάλας».

Το γκολ του 29χρονου Μαροκινού αμυντικού της Μαρσέιγ, Ναϊέφ Αγκέ, στο ξεκίνημα της αναμέτρησης του «Βελοντρόμ», έμελλε να κρίνει το μεγάλο παιχνίδι με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 5ης αγωνιστικής και να υποχρεώσει τους πρωταθλητές πολύ νωρίς στην πρώτη τους ήττα για τη σεζόν 2025/2026.

