Μάριον Τζόουνς: Βίντεο δείχνει τη δυσκολία της να περπατήσει εξαιτίας σπάνιας ασθένειας (vid)

Η Μάριον Τζόουνς, η Αμερικανίδα αθλήτρια που σημάδεψε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000 πριν χάσει τα μετάλλιά της λόγω ντόπινγκ, συγκλονίζει με ένα βίντεο που δημοσίευσε, αποκαλύπτοντας τη δύσκολη μάχη που δίνει ενάντια σε μια σπάνια αυτοάνοση ασθένεια.

Η 50χρονη πλέον Μάριον Τζόουνς παλεύει με μία σπάνια αυτοάνοση απομυελινωτική ασθένεια που επηρεάζει κυρίως τα οπτικά νεύρα και τον νωτιαίο μυελό.

Η διάγνωση έγινε πριν από πέντε χρόνια, με την πρώην πρωταθλήτρια να είναι αρχικά προσωρινά παράλυτη και να αδυνατεί να περπατήσει. Αυτή τη στιγμή, λαμβάνει εγχύσεις κάθε δεύτερη εβδομάδα.

Στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram, η Τζόουνς μιλά για τη δυσκολία της να περπατήσει, ζητώντας υποστήριξη ακόμη και στις σκάλες.

«Με ρωτούν πάντα: “Είσαι η Μάριον Τζόουνς; Ήσουν κάποτε η πιο γρήγορη γυναίκα στον κόσμο!”. Κανείς όμως δεν ρωτάει “πώς είναι τα γόνατά σου;”. Λοιπόν, τα γόνατά μου κρέμονται από μια κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» έγραψε, υπογραμμίζοντας τη δύναμή της.

Η νέα αυτή περιπέτεια έρχεται μετά την τεράστια πτώση της καριέρας της. Η Μάριον Τζόουνς είχε κατακτήσει τρία χρυσά και δύο χάλκινα μετάλλια στο Σίδνεϊ, αλλά αργότερα αναγκάστηκε να τα παραδώσει (8 Οκτωβρίου 2007), καθώς παραδέχτηκε στο ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ότι είχε πει ψέματα στους ανακριτές για τη χρήση αναβολικών ουσιών (τετραϋδρογεστρινόνη – ΤΗG).

Η ομολογία της και η παράδοση των μεταλλίων έγιναν με σκοπό να αντιμετωπιστεί με επιείκεια από την αμερικανική Δικαιοσύνη. Τον Ιανουάριο του 2008, η διάσημη αθλήτρια καταδικάστηκε σε εξάμηνη φυλάκιση για ψευδορκία, θέτοντας οριστικά τέλος στην καριέρα της.

Η σημερινή της μάχη με την ασθένεια αποδεικνύει ότι, παρά τις ένδοξες αλλά και τις σκοτεινές στιγμές του παρελθόντος, δίνει έναν νέο, σκληρό αγώνα για την υγεία της.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: