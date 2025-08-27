Λετονία – Τουρκία 73-93: «Σόου Όσμαν» στη Ρίγα

Με κορυφαίο τον Τσέντι Όσμαν, που πέτυχε 21 πόντους και ήταν καθοριστικός στην τρίτη περίοδο, η Τουρκία κυριάρχησε πλήρως επί της Λετονίας στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025, επικρατώντας με 93-73 στη Ρίγα.

Αν και το ματς παρουσιαζόταν ως ντέρμπι, στο παρκέ τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα υπέρ των Τούρκων. Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν επέβαλε απόλυτα τον ρυθμό της και πήρε από νωρίς τον έλεγχο, «καθαρίζοντας» την υπόθεση νίκη πριν την έναρξη της τέταρτης περιόδου.

Ο Όσμαν μέτρησε 20 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά (2/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/6 βολές), 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 27:53 λεπτά συμμετοχής. Πολύτιμες βοήθειες πρόσφεραν και οι Σένγκουν (16 π., 8 ριμπ., 7 ασ.), Σιπάχι (19 π. με 6/6 σουτ) και Λάρκιν (15 π.).

Η Τουρκία ήταν εύστοχη από την περιφέρεια με 15/25 τρίποντα, την ώρα που η Λετονία έμεινε στα 13/38.

Δεκάλεπτα: 21-24, 39-47, 55-72, 73-93