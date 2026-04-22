Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ: Αναδείχθηκε ο «Clutch player» της χρονιάς στο ΝΒΑ

Ο περσινός MVP, Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, αναδείχθηκε με 486 πόντους ο «Clutch» παίκτης της σεζόν 2025-26 στο ΝΒΑ, «εκθρoνίζοντας» τον Τζέιλεν Μπράνσον.

Το βραβείο «Kia NBA Clutch Player of the Year» πήγε στον Καναδό σταρ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, καθώς όταν τα παιχνίδια βρίσκονταν στην κόψη του ξυραφιού ήταν εκεί να δώσει λύσεις. Η λεγόμενη «Clutch Time» είναι όταν στα τελευταία 5 λεπτά ενός ματς, οι 2 ομάδες βρίσκονται εντός 5 πόντων διαφορά.

Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander has been named the 2025-26 Kia NBA Clutch Player of the Year, earning the Jerry West Trophy.

Με άλλα λόγια, όταν κάποιο παιχνίδι των Θάντερ ήταν σε κρίσιμο σημείο, ο Σέι σκόραρε 175 πόντους με 6.5 πόντους ανά μέσο όρο. Το βραβείο αυτό ξεκίνησε το 2023 με τους νικητές να είναι: