Ο Κιλιάν Εμπάμπε σκόραρε για άλλη μία φορά με την Ρεάλ Μαδρίτης και έφτασε τα 40 γκολ της σεζόν ξεπερνώντας παράλληλα την επίδοση του Αλφρέδο Ντι Στέφανο.

Ειδικότερα, ο Γάλλος σταρ ξεπέρασε την αντίστοιχη επίδοση του θρύλου της Ρεάλ Μαδρίτης στην πρώτη του σεζόν με την Βασίλισσα. Ο Κιλιάν Εμπαπέ από τα 40 γκολ, τα 28 τα έχει σκοράρει στο ισπανικό πρωτάθλημα, αφήνοντας πίσω του τα 27 που σημείωσε ο Αλφρέδο Ντι Στέφανο στα χρονιά που έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

28 – Kylian Mbappé has scored 28 goals in 32 games in LaLiga 2024/25, the most by a player in his first season for Real Madrid in the history of the competition (Alfredo Di Stéfano, 27 in 1953/54). Amazing. pic.twitter.com/sEoOn953vw