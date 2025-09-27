Κάλιαρι – Ίντερ 0-2: Επιστροφή στις νίκες για τους “Νερατζούρι” με ιστορικό γκολ από τον Λαουτάρο Μαρτίνες

Στις νίκες επέστρεψε η Ίντερ μετά από δύο διαδοχικές ήττες επικρατώντας της Κάλιαρι εκτός έδρας με 0-2 για την 5η αγωνιστική της Serie A.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες άνοιξε το σκορ στο 9′, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Μπαστόνι και ο Εσπόζιτο διαμόρφωσε το τελικό 2-0 με γκολ στο 82′. Το γκολ του Αργεντινού ήταν το νούμερο 117 στην καριέρα του στην Ίντερ και πάτησε στην κορυφαία πεντάδα των σκόρερ της ιστορίας της ομάδας.

Η Ίντερ πλέον έχει 9 βαθμούς και είναι στην 5η θέση της Serie A, ενώ η Κάλιαρι έμεινε στους 7 βαθμούς και είναι στη 10η θέση.

Εντός έδρας γκέλα για τη Γιουβέντους ενάντια στην Αταλάντα με 1-1 και σημαντική απώλεια βαθμών στη μάχη του τίτλου.

Η Αταλάντα σκόραρε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου για να «παγώσει» το Τορίνο. Ο Σουλεμανά με ωραία ενέργεια νίκησε τον Ντι Γκρεγκόριο και άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση. Ο Καμπάλ ισοφάρισε σε 1-1 στο 78′ για τη Γιουβέντους.

Η Γιουβέντους έφτασε τους 11 βαθμούς στη Serie A και είναι στη 2η θέση, ενώ η Αταλάντα είναι 5η με 9 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:

Κόμο-Κρεμονέζε 1-1

Γιουβέντους-Αταλάντα 1-1

Κάλιαρι-Ίντερ 0-2

Σασουόλο-Ουντινέζε 28/9

Πίζα-Φιορεντίνα 28/9

Ρόμα-Βερόνα 28/9

Λέτσε-Μπολόνια 28/9

Μίλαν-Νάπολι 28/9

Πάρμα-Τορίνο 29/9

Τζένοα-Λάτσιο 29/9



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Νάπολι 12

Γιουβέντους 11 -5αγ.

Μίλαν 9

Ρόμα 9

Ίντερ 9 -5αγ.

Κρεμονέζε 9 -5αγ.

Αταλάντα 9 -5αγ.

Κόμο 8 -5αγ

Κάλιαρι 7 -5αγ.

Ουντινέζε 7

Μπολόνια 6

Τορίνο 4

Λάτσιο 3

Σασουόλο 3

Βερόνα 3

Τζένοα 2

Φιορεντίνα 2

Πάρμα 2

Πίζα 1

Λέτσε 1