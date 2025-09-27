Κάλιαρι – Ίντερ 0-2: Επιστροφή στις νίκες για τους “Νερατζούρι” με ιστορικό γκολ από τον Λαουτάρο Μαρτίνες
Λαουτάρο Μαρτίνες και Φραντσέσκο Εσπόζιτο οι σκόρερ των «νερατζούρι»
Στις νίκες επέστρεψε η Ίντερ μετά από δύο διαδοχικές ήττες επικρατώντας της Κάλιαρι εκτός έδρας με 0-2 για την 5η αγωνιστική της Serie A.
Ο Λαουτάρο Μαρτίνες άνοιξε το σκορ στο 9′, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Μπαστόνι και ο Εσπόζιτο διαμόρφωσε το τελικό 2-0 με γκολ στο 82′. Το γκολ του Αργεντινού ήταν το νούμερο 117 στην καριέρα του στην Ίντερ και πάτησε στην κορυφαία πεντάδα των σκόρερ της ιστορίας της ομάδας.
Η Ίντερ πλέον έχει 9 βαθμούς και είναι στην 5η θέση της Serie A, ενώ η Κάλιαρι έμεινε στους 7 βαθμούς και είναι στη 10η θέση.
Εντός έδρας γκέλα για τη Γιουβέντους ενάντια στην Αταλάντα με 1-1 και σημαντική απώλεια βαθμών στη μάχη του τίτλου.
Η Αταλάντα σκόραρε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου για να «παγώσει» το Τορίνο. Ο Σουλεμανά με ωραία ενέργεια νίκησε τον Ντι Γκρεγκόριο και άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση. Ο Καμπάλ ισοφάρισε σε 1-1 στο 78′ για τη Γιουβέντους.
Η Γιουβέντους έφτασε τους 11 βαθμούς στη Serie A και είναι στη 2η θέση, ενώ η Αταλάντα είναι 5η με 9 βαθμούς.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:
Κόμο-Κρεμονέζε 1-1
Γιουβέντους-Αταλάντα 1-1
Κάλιαρι-Ίντερ 0-2
Σασουόλο-Ουντινέζε 28/9
Πίζα-Φιορεντίνα 28/9
Ρόμα-Βερόνα 28/9
Λέτσε-Μπολόνια 28/9
Μίλαν-Νάπολι 28/9
Πάρμα-Τορίνο 29/9
Τζένοα-Λάτσιο 29/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Νάπολι 12
Γιουβέντους 11 -5αγ.
Μίλαν 9
Ρόμα 9
Ίντερ 9 -5αγ.
Κρεμονέζε 9 -5αγ.
Αταλάντα 9 -5αγ.
Κόμο 8 -5αγ
Κάλιαρι 7 -5αγ.
Ουντινέζε 7
Μπολόνια 6
Τορίνο 4
Λάτσιο 3
Σασουόλο 3
Βερόνα 3
Τζένοα 2
Φιορεντίνα 2
Πάρμα 2
Πίζα 1
Λέτσε 1
