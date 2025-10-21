Κ19 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 3-0: Πρώτη ήττα των Πειραιωτών στη Youth League

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στη Βαρκελώνη και υποκλίθηκε στην ανωτερότητα της Μπαρτσελόνα καθώς γνώρισε ήττα με 3-0 για την τρίτη αγωνιστική της League Phase της Youth League.

Το παιχνίδι στράβωσε από την αρχή για τους “ερυθρόλευκους” με τον Γκερέρο να ανοίγει το σκορ μόλις στο 12ο λεπτό ύστερα από λάθος του Καρκατσάλη. Ακολούθως ο Γκορέν πήρε την σκυτάλη και με δύο γκολ στο 18′ και 24′ έκανε το 3-0, το οποίο έμελλε να είναι και το τελικό σκορ του αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια οι Καταλανοί χαλάρωσαν το γκάζι, ο Ολυμπιακός πατούσε καλύτερα στο γήπεδο, όμως έγινε ελάχιστα απειλητικός στα αντίπαλα καρέ. Η ομάδα του Γιώργου Σίμου παρέμεινε στους έξι βαθμούς στο Youth League, ενώ η Μπαρτσελόνα συνεχίζει με το απόλυτο νικών.

Μπαρτσελόνα: Μπονφίλ, Βίκτορ, Γκαρίμπα, Κουένκα, Μπερναμπέου, Γκόρεν, Ζουνιέντ, Ροντρίγκες, Κλάιφερτ, Παλάς, Γκερέρο.

Ολυμπιακός: Χριστοδουλόπουλος, Θεοδωρίδης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Ρολάκης, Αλαφάκης, Κότσαλος, Χάμζα, Φίλης, Λιατσικούρας, Κορτές.