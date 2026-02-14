Ίντερ – Γιουβέντους 3-2: Πήρε το ντέρμπι με λυτρωτή τον Ζιελίνσκι

Η Ίντερ με γκολ του Ζιελίνσκι στο 90ο λεπτό επικράτησε 3-2 της Γιουβέντους για την Serie A.

Κάπως έτσι μετά από αυτή την επεισοδιακή νίκη η Ίντερ έφτασε στους 61 βαθμούς όντας στο +3 από τη δεύτερη Μίλαν που έχει ένα ματς λιγότερο, ενώ η Γιουβέντους παρέμεινε στους 46 βαθμούς στην 5η θέση της βαθμολογίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ίντερ έκανε το 1-0 με αυτογκόλ του Καμπιάσο στο 17ο λεπτό, για να έρθει ο ίδιος παίκτης να σκοράρει στη σωστή εστία αυτή τη φορά και να κάνει το 1-1 στο 26ο λεπτό. Η Γιουβέντους έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Καλούλου στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Εσπόζιτο στο 76ο λεπτό έγραψε το 2-1 υπέρ της Ίντερ, με τον Λοκατέλι στο 83ο λεπτό να γράφει το 2-2 αλλά ο Ζιελίνσκι με γκολ στο 90ο λεπτό έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.