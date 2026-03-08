Η βαθμολογία της Super League μετά το ισόπαλο ντέρμπι και τον θρίαμβο του Παναθηναϊκού στην Λιβαδειά

Μεγάλη κερδισμένη της 24ης αγωνιστικής της Super League αναδείχθηκε η ΑΕΚ μετά το ισόπαλο ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής (8/3).

Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός νίκησε 4-1 στη Λιβαδειά και κλείδωσε την παρουσία του στην πρώτη τετράδα, με τους Βοιωτούς να είναι οριστικά πέμπτοι, το Βόλος – ΟΦΗ έληξε ισόπαλο 1-1 κι έτσι φούντωσε η μάχη για τα playoffs 5-8.

Τέλος, ο Πανσερραϊκός πήρε νίκη – οξυγόνο κόντρα στον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής (24η)

Αρης – Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 0-1

Βόλος – ΟΦΗ 1-1

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0

Δευτέρα 9 Μαρτίου

Παναιτωλικός – Κηφισιά (6μμ)

Η βαθμολογία της Super League

1. AEK 56

2. ΠΑΟΚ 54

3. Ολυμπιακός 54

4. Παναθηναϊκός 45

————————————-

5. Λεβαδειακός 39

6. ΟΦΗ 29

7. Άρης 29

8. Ατρόμητος 28

————————————–

9. Βόλος 28

10. Κηφισιά 24 (23 αγωνες)

11. Παναιτωλικός 21 (23 αγωνες)

12. ΑΕΛ Novibet 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 15

H επόμενη αγωνιστική (25η)

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ – Ολυμπιακός (5μμ)

Πανσερραϊκός – Αρης (7.30μμ)

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης (8μμ)

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κηφισιά – Βόλος (4μμ)

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (6μμ)

Ατρόμητος – ΑΕΚ (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9μμ)