Η βαθμολογία της Super League μετά την “νίκη-θρίλερ” του Ολυμπιακού και την “γκέλα” του Άρη

Με δύο παιχνίδια ολοκληρώθηκε η δράση του Σαββάτου στην Super League με τον Ολυμπιακό να διατηρεί το αήττητο και τον Άρη να χάνει βαθμούς στο Βικελίδης.

Οι περισσότεροι περίμεναν εύκολο τρίποντο του Άρη, όμως ο ουραγός Πανσερραϊκός άντεξε το σφυροκόπημα έφυγε με τον βαθμό από την Θεσσαλονίκη. Ο Άρης ήταν καλύτερος σε όλο το παιχνίδι και προηγήθηκε στο 44′ με τον Μόντσου. Στο 50′ όμως ο Ιβάν ισοφάρισε σε 1-1 με τον Άρη να μην μπορεί να βρει παρά τις ευκαιρίες το γκολ της νίκης.

Αυτή ήταν η πρώτη απώλεια των “κιτρινόμαυρων” με τον Μανόλο Χιμένεθ στο πάγκο τους.

Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος, ο Ολυμπιακός με δύο γκολ του Τσικίνιο, το ένα στα “χασομέρια” του παιχνιδιού επικράτησε του Λεβαδειακού 3-2 για την 5η αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε τους 13 βαθμούς στη Super League και περιμένει τα αποτελέσματα των αντιπάλων του. Το ματς ήταν… ροντέο καθώς διήρκησε 110 λεπτά λόγω προβλήματος στην επικοινωνία του διαιτητή με το VAR.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 43′ με κεφαλιά του Ρέτσου και πήγε στα αποδυτήρια με το 1-0. Στο 2ο και στο 58′ ο Παλάσιος βρήκε δίχτυα για το 1-1 αλλά δύο λεπτά αργότερα (60′) ο Τσικίνιο έγραψε το 2-1.

Ο Λεβαδειακός συνέχισε να πιέζει για την ισοφάριση και τα κατάφερε στο 79′. Ο Γκούμας που είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς πέτυχε ένα όμορφο γκολ και έκανε το 2-2.

Ο Ολυμπιακός στο 90+6′ βρήκε και άλλο γκολ με τον Τσικίνιο και πήρε το τρίποντο πριν το σπουδαίο ματς της Τετάρτης με την Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Πρόγραμμα – Αποτελέσματα (5η αγωνιστική)

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ – Βόλος 17:00

ΟΦΗ – Κηφισιά 19:00

Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ 20:30

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 21:00

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet 18:00

Η βαθμολογία (5η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 13

2. ΑΕΚ 10

3. ΠΑΟΚ 10

4. Άρης 10

5. Λεβαδειακός 7

6. Βόλος 6

7. Ατρόμητος 4

8. Κηφισιά 4

9. Παναιτωλικός 4

10. ΑΕΛ Novibet 3

11. ΟΦΗ 3

12. Παναθηναϊκός 2

13. Πανσερραϊκός 2

14.Αστέρας AKTOR 1

*Δύο ματς λιγότερα έχουν ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ.

*Ολυμπιακός, Άρης, Πανσερραϊκός και Λεβαδειακός έχουν αγώνα περισσότερο.