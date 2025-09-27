Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2: Ο Τσικίνιο τον έσωσε από τη “γκέλα” στις καθυστερήσεις – Αλαλούμ με το VAR

Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος, ο Ολυμπιακός με δύο γκολ του Τσικίνιο, το ένα στα “χασομέρια” του παιχνιδιού επικράτησε του Λεβαδειακού 3-2 για την 5η αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε τους 13 βαθμούς στη Super League και περιμένει τα αποτελέσματα των αντιπάλων του. Το ματς ήταν… ροντέο καθώς διήρκησε 110 λεπτά λόγω προβλήματος στην επικοινωνία του διαιτητή με το VAR.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Ρέτσος άνοιξε το σκορ, οι Βοιωτοί ισοφάρισαν, δύο φορές για μερικά δευτερόλεπτα, με τρομερά γκολ των Παλάσιος και Γκούμα. Τελικά ο Τσικίνιο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής καθώς πέτυχε 2 γκολ και κυρίως το 3ο και καθοριστικό για να χαρίσει την νίκη στους “ερυθρόλευκους”.

Στο 79΄ ο Γκούμας που μόλις είχε μπει ως αλλαγή, ισοφάρισε με εξαιρετικό γυριστό σουτ μέσα στην περιοχή μετά από ασίστ.

Το ματς διεκόπη για 15 λεπτά λόγω προβλήματος στο σύστημα VAR, καθώς δεν ήταν δυνατό να ελεγχθεί το γκολ για πιθανό οφσάιντ. Το πρόβλημα δεν αποκαταστάθηκε ποτέ, άρα εφαρμόστηκε η αρχική απόφαση και το γκολ κατακυρώθηκε.

Αμέσως μετά το σενάριο της πρώτης ισοφάρισης, επαναλήφθηκε. Με την επανέναρξη του παιχνιδιού ο Τσικίνιο με ατομική προσπάθεια έγραψε το 3-2. Το ρολόι έδειχνε 90+6΄, όμως πρακτικά δεν είχαν περάσει ούτε δύο αγωνιστικά λεπτά από το γκολ του Λεβαδειακού.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια (76′ Ροντινέι), Έσε, Μουζακίτης (65′ Γκαρθία), Τσικίνιο, Στρεφέτσα (65′ Μαρτίνς), Ποντένσε (76′ Καμπελά), Ελ Κααμπί (90′ +14′ Ταρέμι).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Τσάπρας, Λιάγκας, Τσοκάι (75′ Γκούμας), Τσιμπόλα, Κωστή, Λαγιούς (75′ Μανθάτης), Παλάσιος (90’+9′ Πεντρόσο), Όζμπολτ.