Η Ισπανία θα τιμήσει τον Σέρχιο Γιουλ πριν το φιλικό με την Γερμανία

Η Ισπανία θα τιμήσει τον σπουδαίο Σέρχιο Γιούλ για την προσφορά του με την φανέλα της “Ρόχα” πριν την φιλική αναμέτρηση με την Γερμανία.

Έτσι η Ισπανία θα τιμήσει τον βετεράνο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης πριν το φιλικό με τη Γερμανία την Πέμπτη 21 Αυγούστου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενόψει EuroBasket 2025. Ο Σέρχιο Γιουλ υπήρξε μέλος των Εθνικών ομάδων από τις μικρές ηλικίες, έχοντας στο παλμαρέ του ένα χρυσό το 2004 στο EuroBasket U18.

🚨 OFICIAL | La #FEB celebrará un homenaje a @23Llull en el España 🆚 Alemania del jueves 21 de agosto 🙌



El acto se vivirá en el @MovistarArenaEs antes del partido 🥳#ImperiumNostrum #LaFamilia #SomosEquipo— Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 17, 2025

Παράλληλα, κατέκτησε τα πάντα με την εθνική ανδρών της χώρας του έχοντας 3 χρυσά σε EuroBasket (2009, 2011 και 2015) καθώς και το MundoBasket στην Κίνα το 2019. Μετράει ακόμα το ασημένιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, καθώς και δύο χάλκινα. Ένα στο EuroBasket του 2013 και ένα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016.