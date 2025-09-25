Θεωρείτε ότι πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League

Με πολλές αλλαγές οι «πράσινοι»

Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League ρίχνεται ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης (25/9 22:00) αντιμετωπίζοντας την Γιουνγκ Μπόις.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Χρήστος Κόντης επέλεξε να ξεκινήσει την αναμέτρηση, με τους Λαφοντ κάτω από την εστία, Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Ίνγκασον, Κώτσιρα στην 4αδα της άμυνας. Μπροστά τους οι Σιώπης και Ρενάτο Σάντσες, με τους Τετέ, Ζαρουρί και Μπακασέτα να είναι πίσω από τον Σφιντέρσκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ