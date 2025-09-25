Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League

Στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League ρίχνεται ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης (25/9 22:00) αντιμετωπίζοντας την Γιουνγκ Μπόις.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Χρήστος Κόντης επέλεξε να ξεκινήσει την αναμέτρηση, με τους Λαφοντ κάτω από την εστία, Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Ίνγκασον, Κώτσιρα στην 4αδα της άμυνας. Μπροστά τους οι Σιώπης και Ρενάτο Σάντσες, με τους Τετέ, Ζαρουρί και Μπακασέτα να είναι πίσω από τον Σφιντέρσκι.