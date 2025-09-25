Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Μαγεία από τους «πράσινους» – Προηγήθηκαν 3-0 στο 19ο λεπτό

O Παναθηναϊκός πήρε από νωρίς το προβάδισμα κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη μπήκαν αποφασιστικά στην αναμέτρηση και κατάφεραν να πετύχουν δυο γκολ σε 14 λεπτά στο ξεκίνημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, ο Κάρολ Σφιντέρσκι ήταν αυτός που έκανε το 1-0 στο 10ο λεπτό για να έρθει τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ζαρουρί να γράψει το 2-0, ενώ ο Μαροκινός έκανε το 3-0 στο 19ο λεπτό, σε μια ονειρική εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό.