Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η εντυπωσιακή φανέλα με την ελληνική σημαία στο All Star Game (Φωτογραφία)

Δεν αγωνίστηκε φέτος ο Έλληνας σταρ λόγω τραυματισμού

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η εντυπωσιακή φανέλα με την ελληνική σημαία στο All Star Game (Φωτογραφία)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Ο τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τα τέλη Δεκεμβρίου δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί στο φετινό ΝΒΑ All Star Game 2026, όμως ήταν ο «ΜVP» στα παρασκήνια.

Ο «Greek Freak» παρότι δεν αγωνίστηκε, έβγαλε κανόνικα φωτογραφία με την Team World με την πανέμορφη φάνελα με την ελληνική σημαία στην πλάτη. Η Ομάδα Κόσμου δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό γνωρίζοντας την ήττα στην παράταση από την Team Stars (37-35).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επίσημος λογαριασμός του ΝΒΑ ανέβασε ένα βίντεο που ρωτούσε παίκτες της Team World πως ονομάζεται το μπάσκετ στην γλώσσα τους, με τον Γιάννη να απαντά: «Καλαθοσφαίρηση».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ