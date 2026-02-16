Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η εντυπωσιακή φανέλα με την ελληνική σημαία στο All Star Game (Φωτογραφία)

Ο τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τα τέλη Δεκεμβρίου δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί στο φετινό ΝΒΑ All Star Game 2026, όμως ήταν ο «ΜVP» στα παρασκήνια.

Ο «Greek Freak» παρότι δεν αγωνίστηκε, έβγαλε κανόνικα φωτογραφία με την Team World με την πανέμορφη φάνελα με την ελληνική σημαία στην πλάτη. Η Ομάδα Κόσμου δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό γνωρίζοντας την ήττα στην παράταση από την Team Stars (37-35).

Clean and for country. 🇬🇷 pic.twitter.com/vZot8W5VBf— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 14, 2026

Ο επίσημος λογαριασμός του ΝΒΑ ανέβασε ένα βίντεο που ρωτούσε παίκτες της Team World πως ονομάζεται το μπάσκετ στην γλώσσα τους, με τον Γιάννη να απαντά: «Καλαθοσφαίρηση».