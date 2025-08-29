Ευρωμπάσκετ 2025, Γερμανία – Σουηδία 105-83: Εύκολη νίκη και 2/2 για την Μάνσαφτ

Η Γερμανία συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία της στο Eurobasket 2025, κερδίζοντας τη Σουηδία με 105-83 και πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα ματς στον Β’ όμιλο της διοργάνωσης. Η “Μάνσαφτ” επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση, λίγες ώρες μετά το 106-76 επί του Μαυροβουνίου στην πρεμιέρα.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους Γερμανούς ήταν ο Ντένις Σρέντερ, ο οποίος σημείωσε 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε μία εύκολη νίκη. Σημαντική συνεισφορά είχαν και οι Φραντζ Βάγκνερ (21 πόντοι) και Ντάνιελ Τάιας (11 πόντοι).

Για τη Σουηδία, ο Μέλβιν Πάντζαρ ήταν ο κορυφαίος με 18 πόντους, ενώ ο Μπάρρα Ενζί πρόσθεσε 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Διψήφιοι ήταν επίσης οι Ματίας Μάρκουσον (13 πόντοι), Λούντβιγκ Χάκανσον (11 πόντοι) και Τομπίας Μποργκ (11 πόντοι). Παρά την προσπάθεια των Σουηδών, δεν κατάφεραν να αντισταθούν στην ανωτερότητα της Γερμανίας, που έφυγε με τη νίκη και την ισχυρή της θέση στον όμιλο.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 59-42, 84-66, 105-83