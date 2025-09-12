Γερμανία – Φινλανδία: LIVE ο πρώτος ημιτελικός του EuroBasket 2025

Τη δική τους μάχη για πρόκριση στον τελικό του EuroBasket 2025 δίνουν Γερμανία και Φινλανδία το απόγευμα της Παρασκευής 12/9.

Γερμανία και Φινλανδία είχαν συναντηθεί και στη φάση των ομίλων, με τους Γερμανούς να επικρατούν των Φινλανδών με 91-61.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον αντίστοιχο του Ελλάδα – Τουρκία στον μεγάλο τελικό και ο ηττημένος τον αντίστοιχο του δεύτερο ημιτελικού στον μικρό, με φόντο το χάλκινο μετάλλιο.

Δείτε τον αγώνα