Γερμανία – Φινλανδία: LIVE ο πρώτος ημιτελικός του EuroBasket 2025
Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση
Τη δική τους μάχη για πρόκριση στον τελικό του EuroBasket 2025 δίνουν Γερμανία και Φινλανδία το απόγευμα της Παρασκευής 12/9.
Γερμανία και Φινλανδία είχαν συναντηθεί και στη φάση των ομίλων, με τους Γερμανούς να επικρατούν των Φινλανδών με 91-61.
Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον αντίστοιχο του Ελλάδα – Τουρκία στον μεγάλο τελικό και ο ηττημένος τον αντίστοιχο του δεύτερο ημιτελικού στον μικρό, με φόντο το χάλκινο μετάλλιο.
Δείτε τον αγώνα
