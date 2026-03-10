Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ 1-0: Προβάδισμα πρόκρισης για τους Τούρκους (Βίντεο)
Η ρεβάνς στην Αγγλία
Η Γαλατασαράι επικράτησε 1-0 της Λίβερπουλ εντός έδρας για τη φάση των 16 του Champions League το βράδυ της Τρίτης 10/3.
Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο «Αλί Σαμί Γεν» σημείωσε ο Λεμίνα στο 7ο λεπτό του αγώνα και πλέον οι Τούρκοι θα πάνε στη ρεβάνς την ερχόμενη Τετάρτη για να διατηρήσουν το προβάδισμα και να βρεθούν αυτοί στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
