Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ 1-0: Προβάδισμα πρόκρισης για τους Τούρκους (Βίντεο)

Η ρεβάνς στην Αγγλία

Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ 1-0: Προβάδισμα πρόκρισης για τους Τούρκους (Βίντεο)
(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Γεράσιμος Λυμπέρης

Η Γαλατασαράι επικράτησε 1-0 της Λίβερπουλ εντός έδρας για τη φάση των 16 του Champions League το βράδυ της Τρίτης 10/3.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο «Αλί Σαμί Γεν» σημείωσε ο Λεμίνα στο 7ο λεπτό του αγώνα και πλέον οι Τούρκοι θα πάνε στη ρεβάνς την ερχόμενη Τετάρτη για να διατηρήσουν το προβάδισμα και να βρεθούν αυτοί στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ