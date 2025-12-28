Φωτεινή Τριχά: Αναδείχθηκε η κορυφαία πολίστρια στον κόσμο για το 2025

Ακόμη μία σπουδαία διάκριση πέτυχε το ελληνικό πόλο μετά την ανάδειξη της Φωτεινής Τριχά ως κορυφαίας πολίστριας στο κόσμο για το 2025.

Στη δύση μιας εκπληκτικής χρονιάς όπου η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη και στο World Cup στην Κίνα, έρχεται και η ατομική διάκριση για την ελληνίδα πολίστρια ως το κερασάκι στην τούρτα.

Η Φωτεινή Τριχά, βασικό μέλος της «χρυσής» μας ομάδας, αναδείχθηκε και πρώτη σκόρερ στη Σιγκαπούρη (με 25 τέρματα) που συμπλήρωσε την τεράστια επιτυχία.

«Η ατομική διάκριση δεν έχει καμία σημασία. Με ενδιαφέρει περισσότερο το χρυσό», δήλωσε αρχικά η Φωτεινή Τριχά στην World Aquatics.

Και συμπλήρωσε: «Τα γκολ είναι αποτέλεσμα του συστήματος της ομάδας. Όλες κάνουν πάσες, όταν η μπάλα έρχεται σε μένα σκέφτομαι μόνο τι πρέπει να κάνω σωστά. Αν είναι να σουτάρω, τότε σουτάρω. Είναι αποτέλεσμα του συστήματος και είναι ομαδική προσπάθεια. Οι συμπαίκτριες μου είναι εξαιρετικές, μπορούν να με βρουν εύκολα. Παίξαμε πολύ καλά σε αυτό το τουρνουά. Αξίζαμε αυτό το χρυσό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε αυτό το πρόσωπο. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι πραγματικά καλές.

Το πρωτάθλημα ήταν πραγματικά ανταγωνιστικό».