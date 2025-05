Ένα σοκαριστικό ατύχημα είχε στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια στην Formula 1 ο Γιούκι Τσουνόντα.

Ο Ιάπωνας πιλότος της Red Bull Racing έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στην είσοδο της Στροφής 5 και χτύπησε στο κέρμπ, ενώ στη συνέχεια υπήρχε αναπήδηση με αποτέλεσμα να προσκρούσει το μονοθέσιο στον τοίχο.

Ο Τσουνόντα ωστόσο δεν υπέστη κάποιον τραυματισμό και μεταφέρθηκε για προληπτικές εξετάσεις.

Grateful to see Yuki Tsunoda walk away from this enormous shunt in Q1#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hsviPlI66P