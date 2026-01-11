Φιορεντίνα – Μίλαν 1-1: “Κόλλησαν” στο “Αρτέμιο Φράνκι” οι “Ροσονέρι” – Ισοφάρισε ο Νκούνκου στο 90ο λεπτό

Η Μίλαν συνεχίζει το αήττητο σερί της, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει στο «Αρτέμιο Φράνκι» τη Φιορεντίνα (1-1), για την 20ή αγωνιστική στη Serie A, και έχασε δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη για τη διεκδίκηση του τίτλου.

Πάντως πρέπει να νιώθει ευχαριστημένη, καθώς ισοφάρισε στο 90ό λεπτό το γκολ του Κομούτσο (66′) με τον Νκούνκου, με τους «βιόλα» να έχουν ευκαιρίες στο τέλος να πάρουν τη νίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, μεγάλη νίκη πέτυχε η Πάρμα στο «Βία Ντελ Μάρε» επί της τοπικής Λέτσε με 2-1. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με γκολ από τα… αποδυτήρια με τον Στούλιτς ν’ ανοίγει το σκορ στην πρώτη επιθετική προσπάθεια τους (1′), αλλά τα δεδομένα άλλαξαν στο 54ο λεπτό όταν έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Μπάντα.

Οι «παρμέντσι» εκμεταλλεύτηκαν την αριθμητική υπεροχή τους και κατάφεραν να ισοφαρίσουν με το αυτογκόλ του Γκάμπριελ (64′). Στη συνέχεια πίεσαν για το γκολ της νίκης και το βρήκαν με τον Πελεγκρίνο στο 72ο λεπτό, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για την παραμονή τους στην κατηγορία και την επόμενη σεζόν, ενώ αντίθετα η Λέτσε παρέμεινε κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα και οι σκόρερ της 20ής αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:



Κόμο-Μπολόνια 1-1



(90+4΄ Μπατούρινα – 49΄ Καμπιάγκι)



Ουντινέζε-Πίζα 2-2



(19΄ Καμπασέλε, 40΄πεν. Ντέιβις – 13΄ Τραμόνι, 67΄ Μάιστερ)



Ρόμα-Σασουόλο 2-0



(76΄ Κονέ, 79΄ Σουλέ)



Αταλάντα-Τορίνο 2-0



(13′ Ντε Κετελάρε, 90’+5 Πάσαλιτς)



Λέτσε-Πάρμα 1-2



(1′ Στούλιτς-64′ αυτ. Γκάμπριελ, 72′ Πελεγκρίνο)



Φιορεντίνα-Μίλαν 1-1



(66′ Κομούτσο-90′ Νκούνκου)



Βερόνα-Λάτσιο 11/1



Ίντερ-Νάπολι 11/1



Τζένοα-Κάλιαρι 12/1



Γιουβέντους-Κρεμονέζε 12/1







ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)



Ίντερ 42 -18αγ.



Μίλαν 40



Ρόμα 39 -20αγ.



Νάπολι 38 -18αγ.



Γιουβέντους 36



Κόμο 34



Αταλάντα 31 -20αγ.



Μπολόνια 27



Ουντινέζε 26 -20αγ.



Λάτσιο 25



Τορίνο 23 -20αγ.



Σασουόλο 23 -20αγ.



Κρεμονέζε 22



Πάρμα 21



Κάλιαρι 19



Λέτσε 17



Τζένοα 16



Φιορεντίνα 14 -20αγ.



Βερόνα 13 -18αγ.



Πίζα 13 -20αγ.