Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: Η ώρα και τα κανάλια του αγώνα

Στην Groupama Arena της Βουδαπέστης κόντρα στην Φερεντσβάρος δοκιμάζεται ο Παναθηναϊκός για την League Phase του Europa League.

Στην 7η «στροφή» της εφετινής διοργάνωσης, κάτω από… πολικές συνθήκες (-7 βαθμούς Κελσίου θα δείχνει το θερμόμετρο την ώρα του αγώνα), το «τριφύλλι» θέλει βαθμό ή βαθμούς για να εξασφαλίσει την παρουσία του στην πρώτη 24άδα, ενώ σε μία ενδεχόμενη νίκη θα διατηρήσει «ζωντανό» και τον στόχο της πρώτης οκτάδας που οδηγεί απευθείας στη φάση των «16» του Europa League.

Απ’ την αποστολή των «πράσινων» στη Βουδαπέστη απουσιάζει ο Σιρίλ Ντέσερς, ο οποίος υπέστη ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού, στη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική Νιγηρίας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Στον αντίποδα, ο Ισπανός προπονητής συμπεριέλαβε στην αποστολή για την Ουγγαρία και τον Γιώργο Κάτρη στη list B.

Την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τη Φερεντσβάρος συγκροτούν 20 παίκτες που είναι οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ρενάτο Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.

O αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από τον ANT1 και το Cosmote Sport 4.