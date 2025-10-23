Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: «Πάγωσε» το «Ντε Κάιπ» με Σφιντέρσκι – Ισοφάρισαν οι Ολλανδοί στις καθυστερήσεις
Τρομερή συνεργασία με Κυριακόπουλο
Ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα (0-1) στο «Ντε Κάιπ» στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Φέγενορντ για το Europa League.
Συγκεκριμένα, στο 18ο λεπτό μετά από τρομερό συνδυασμό του Κυριακόπουλου με τον Σφιντέρσκι, ο Έλληνας μπακ μπήκε στην περιοχή από αριστερά και σουταρε διαγώνια, ο τερματοφύλακας απέκρουσε και στην επαναφορά ο Σφιντέρσκι σκόραρε με το δεξί.
Ωστόσο, οι Ολλανδοί ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
Δείτε τις εικόνες από την παρουσία των φίλων του Παναθηναϊκού στο ολλανδικό γήπεδο
