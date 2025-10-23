Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: «Πάγωσε» το «Ντε Κάιπ» με Σφιντέρσκι – Ισοφάρισαν οι Ολλανδοί στις καθυστερήσεις

Τρομερή συνεργασία με Κυριακόπουλο

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: «Πάγωσε» το «Ντε Κάιπ» με Σφιντέρσκι – Ισοφάρισαν οι Ολλανδοί στις καθυστερήσεις
Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα (0-1) στο «Ντε Κάιπ» στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Φέγενορντ για το Europa League.

Συγκεκριμένα, στο 18ο λεπτό μετά από τρομερό συνδυασμό του Κυριακόπουλου με τον Σφιντέρσκι, ο Έλληνας μπακ μπήκε στην περιοχή από αριστερά και σουταρε διαγώνια, ο τερματοφύλακας απέκρουσε και στην επαναφορά ο Σφιντέρσκι σκόραρε με το δεξί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, οι Ολλανδοί ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Δείτε τις εικόνες από την παρουσία των φίλων του Παναθηναϊκού στο ολλανδικό γήπεδο

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ