ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Οι ενδεκάδες του αγώνα για το Europa League

Οι επιλογές του Κόντη

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Οι ενδεκάδες του αγώνα για το Europa League
(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Τη δική του μάχη στην έδρα της Φέγενορντ δίνει ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης 23/10 για το Europa League.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» θα παραταχθούν με τον Ντραγκόφσκι στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Τουμπά και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Σιώπης, Καλάμπρια και Τσέριν θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ Τετέ και Τζούριτσιτς θα βρίσκονται στα άκρα και ο Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα της Φέγενορντ: Βελενρόιτερ, Ριντ, Αχμέντζοτζιτς, Σμαλ, Μπος, Χουάνγκ, Στέιν, Βαλέντε, Μούσα, Σλίτι, Ουέντα.

Στον πάγκο για τους Ολλανδούς θα βρίσκονται οι: Μπέιλοου, Μποσέν, Νιούκουπ, Γουατανάμπε, Λάριν, Μπόρζες, Ζάουερ, Τένγκστεντ, Ντιαρά, Ταργκαλίν, Λοτόμπα, Πλουχ.

