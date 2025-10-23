Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 3-1: Προσπάθησε αλλά ηττήθηκε

Ο Παναθηναϊκός παρότι προηγήθηκε τελικά ηττήθηκε με 3-1 από την Φέγενορντ εκτός έδρας για το UEFA Europa League.

Συγκεκριμένα, στο 18ο λεπτό μετά από τρομερό συνδυασμό του Κυριακόπουλου με τον Σφιντέρσκι, ο Έλληνας μπακ μπήκε στην περιοχή από αριστερά και σουταρε διαγώνια, ο τερματοφύλακας απέκρουσε και στην επαναφορά ο Σφιντέρσκι σκόραρε με το δεξί.

Ωστόσο, οι Ολλανδοί ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ριντ. Στο 55ο λεπτό η Φέγενορντ έφτασε στην ανατροπή με γκολ του Χάτζι Μούσα. Τελικά ο Λάριν στο 90′ έκανε το 3-1 για τους Ολλανδούς που ήταν και το τελικό σκορ.