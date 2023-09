Τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί ακολουθούσε η φήμη του μεγάλου σκόρερ αλλά στην Ευρώπη δεν ήταν ευρύτερα γνωστός, καθώς μέχρι το καλοκαίρι του 2023, όταν και υπέγραψε στον Ολυμπιακό, ο Μαροκινός γκολτζής είχε χτίσει την καριέρα του παίζοντας σε ομάδες της πατρίδας του και αραβικές, με εξαίρεση τη διετία 2021-2023 που φόρεσε τη φανέλα της τουρκικής Χατάισπορ.

Ο Αφρικανός επιθετικός συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό στον αγώνα των “ερυθρόλευκων” με την Φράιμπουργκ, σημειώνοντας και τα δύο γκολ του πειραϊκού συλλόγου στην εντός έδρας ήττα από το γερμανικό συγκρότημα.

