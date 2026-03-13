Euroleague: Ο Ερυθρός Αστέρας «προσγείωσε» τη Φενερμπαχτσέ – Η βαθμολογία και το πρόγραμμα ως το φινάλε

Ο Ερυθρός Αστέρας έδωσε τέλος στο Βελιγράδι στο αήττητο σερί των εννέα νικών της Φενερμπαχτσέ κάνοντας παράλληλα ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την διατήρηση του στην εξάδα που οδηγεί απευθείας στα πλέι οφ της Euroleague.

Οι Σέρβοι επικράτησαν με 79-73 της πρωταθλήτριας Ευρώπης, για την 31η αγωνιστική και βελτίωσαν σε 18-13 το ρεκόρ τους. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές στην άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Τσίμα Μονέκε να ξεχωρίζει (21π.) «προσγείωσαν» το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, το οποίο παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 22-8.

Η Φενέρμπαχτσε τελείωσε τον αγώνα με χαμηλά ποσοστά στα σουτ και 14 λάθη, πριν ταξιδέψει στην Ελλάδα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (17/3. Σημαντικές φάσεις στην τέταρτη περίοδο, όπως τα καλάθια του Νουόρα (14π.) και η καταλυτική προσφορά του Μπάτλερ (12π.) στα τελευταία λεπτά, καθόρισαν την έκβαση του αγώνα.

Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής

Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν 82-88

Μονακό – Ολυμπιακός 81-80

Dubai BC – Μπασκόνια 100-94

Μπάγερν Μονάχου – Αναντολού Εφές 80-81

Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 96-79

Παρί – Βιλερμπάν 90-81

Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας 92-88

Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε 79-73

Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ 75-80

Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ 96-87

Η βαθμολογία της Euroleague

Standings provided by Sofascore

Το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου της Euroleague ως το φινάλε

32η αγωνιστική

Αναντολού Εφές – Μονακό (19/3)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια (19/3)

Μπάγερν – Dubai BC (19/3)

Ολυμπιακός – Μπασκόνια (19/3)

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα (19/3)

Παρί – Παρτίζαν (19/3)

Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο (20/3)

Ζάλγκιρις – Ρεάλ (20/3)

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/3)

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας (20/3)

33η αγωνιστική

Dubai BC – Παναθηναϊκός (24/3)

Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο (24/3)

Ζάλγκιρις – Μπάγερν (24/3)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (24/3)

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (24/3)

Παρτίζαν – Βιλερμπάν (24/3)

Βαλένθια – Ολυμπιακός (24/3)

Ρεάλ – Χάποελ Τελ Αβίβ (24/3)

Βίρτους Μπολόνια – Παρί (24/3)

Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας (25/3)

34η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC (26/3)

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (26/3)

Μπάγερν – Βιλερμπάν (26/3)

Παρί – Ολυμπιακός 87-104

Ρεάλ – Αναντολού Εφές (26/3)

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις (27/3)

Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3)

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (27/3)

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (27/3)

Παρτίζαν – Βαλένθια (27/3)

35η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (1/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4)

Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα (2/4)

Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν (2/4)

Παρί – Αρμάνι Μιλάνο (2/4)

Dubai BC – Μονακό (3/4)

Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (3/4)

Μπασκόνια – Ρεάλ (3/4)

Μπαάγερν – Φενέρμπαχτσε (3/4)

Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια (3/4)

36η αγωνιστική

Ζάλγκριρις – Dubai BC (7/4)

Ερυθρός Αστέρας – Παρί (7/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (7/4)

Ολυμπιακός – Ρεάλ (7/4)

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (7/4)

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4)

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (7/4)

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (7/4)

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν (8/4)

Μονακό – Βιλερμπάν (8/4)

37η αγωνιστική

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (9/4)

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ (9/4)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν (9/4)

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ (9/4)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4)

Dubai BC – Αναντολού Εφές (10/4)

Μονακό – Μπαρτσελόνα (10/4)

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (10/4)

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (10/4)

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (10/4)

38η αγωνιστική

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (16/4)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιρτους Μπολόνια (16/4)

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/4)

Παρτίζαν – Μπασκόνια (16/4)

Ρεάλ – Ερυθρός (16/4)

Dubai BC – Βαλένθια (17/4)

Ζάλγκιρις – Παρί (17/4)

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4)

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4)

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (17/4)