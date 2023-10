Την απόφαση της να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλα τα γήπεδα των αναμετρήσεων της 2ης αγωνιστικής στη Euroleague και στο Eurocup ανακοίνωσε σήμερα, στους επίσημους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η Euroleague έλαβε αυτήν την απόφαση για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στο Ισραήλ τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, αλλά “και για την ένοπλη σύγκρουση που συνεχίζεται”, όπως τονίζεται.

All Turkish Airlines EuroLeague and BKT EuroCup Round 2 games will have a moment of silence in honor of the victims of the terror attacks in Israel and the ongoing armed conflict 🙏 pic.twitter.com/CAhAGhMWJA