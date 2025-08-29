EuroBasket 2025 Τουρκία – Τσεχία 93-73: Δεύτερη νίκη για την ομάδα του Αταμάν

Η Τουρκία επικράτησε 93-73 της Τσεχίας στο EuroBasket 2025, κάνοντας το 2/2 στον 1ο όμιλο. Παρά το 21-27 της πρώτης περιόδου, οι Τούρκοι ανέτρεψαν το σκορ με 24-10 στο δεύτερο δεκάλεπτο και δεν κοιτάξαν πίσω.

Ο Αλπερέν Σενγκούν ήταν ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Τσεντί Οσμάν πρόσθεσε 21 πόντους. Ο Μαρτίν Πετέρκα ήταν ο μοναδικός διψήφιος για την Τσεχία με 23 πόντους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα δεκάλεπτα: 21-27, 45-37, 72-62, 92-78

Διαιτητές: Κόντε (Ισπανία), Μπαλντίνι (Ιταλία), Γιούρτσεβιτς (Κροατία)

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 5 (1), Χαζέρ 4, Σανλί 2, Όσμαν 21 (2), Κορκμάζ 7 (1), Σενγκούν 23, Οσμανί 16 (2), Μπόνα 6, Γιλμάζ, Σιπαχί 6 (1), Γιουρτσέβεν 2

ΤΣΕΧΙΑ (Οκάμπο): Ζίντεκ 9 (3), Χρούμπαν 7, Πετέρκα 23 (5), Μπόχατσικ 8 (2), Σενιάλ 9 (3), Κρίβανεκ 4 (1), Κρέιτσι 3, Κριζ 4, Μπάλιντ, Σβόμποντα, Κίζλινκ 9