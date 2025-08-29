Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025, Πορτογαλία – Σερβία 69-80: Δεύτερη νίκη για τους Σέρβους

Η Σερβία επικράτησε και έκανε το 2/2 στον όμιλο

DEBATER NEWSROOM

Η Σερβία δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει της Πορτογαλίας στη δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket 2025, φτάνοντας στο 2/2 στον όμιλο με σκορ 80-69.

Ο Νίκολα Γιόκιτς σημείωσε 23 πόντους με 10 ριμπάουντ, ενώ ο Νίκολα Γιόβιτς πρόσθεσε 18 πόντους, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Σερβίας ως φαβορί της διοργάνωσης.

Παρά την αποβολή του Φίλιπ Πετρούσεφ από νωρίς, που επέτρεψε στην Πορτογαλία να μειώσει μέχρι και στο -7 δύο λεπτά πριν τη λήξη, οι Σέρβοι δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά και έφτασαν σε μία καθαρή νίκη.

Ο Μπογκντάνοβιτς αποχώρησε στο ημίχρονο, ζητώντας αλλαγή, και δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο μέρος, ενώ δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση για την κατάστασή του. Μία πιθανή απουσία του στη συνέχεια της διοργάνωσης θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τη Σερβία, η οποία έχει θέσει ως στόχο το χρυσό μετάλλιο στο φετινό EuroBasket.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 33-43, 49-64, 69-80

