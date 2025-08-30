Eurobasket 2025: Η Τουρκία του Αταμάν διέλυσε την Πορτογαλία και πέρασε στα νοκ-άουτ
Ο Σενγκούν έκανε την διαφορά
Με τον Αλπερέν Σενγκούν να μετατρέπει το παιχνίδι σε one-man show, η Τουρκία κέρδισε την Πορτογαλία (95-54), έκανε το 3/3 και πέρασε στα νοκ-άουτ του EuroBasket 2025.
Η Τουρκία είχε πάρει προβάδισμα με εννέα πόντους διαφορά στο δεκάλεπτο (22-13) και ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς είχε «γεμίσει» ήδη την στατιστική του με 14 πόντους και 7/8 δίποντα! Συνολικά οι Τούρκοι είχαν 10/15 δίποντα αλλά και 0/3 τρίποντα, ενώ αντίστοιχα η Πορτογαλία που τα περίμενε όλα από τον Κετά (8π., 2/2δίπ., 4/6β.), είχε 3/9 δίποντα και 1/7 τρίποντα.
Στο 17′ είχε φτάσει στις παρυφές των 20 πόντων (39-21) για να κλείσει το ημίχρονο στο +24 (51-27) για λογαριασμό της ομάδας του Άταμαν. Ο Σένγκουν έκανε… πράγματα και θαύματα καθώς είχε κλείσει το πρώτο μισό του αγώνα έχοντας 20 πόντους (9/11 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/2 βολές), 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ πολύ θετική ήταν και η παρουσία του Γιούρτσεβεν (6π., 3/3δίπ.).
Με την διαφορά στο +24 το δεύτερο ημίχρονο αποτέλεσε τυπική διαδικασία με την Τουρκία να παραμένει αήττητη στον όμιλο και μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση.
