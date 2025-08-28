EuroBasket 2025: Η Γαλλία «διέλυσε» το Βέλγιο στην πρεμιέρα με σκορ 92-64

Η Γαλλία έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα στον τέταρτο όμιλο του EuroBasket 2025 στο Κατόβιτσε, επικρατώντας εύκολα του Βελγίου με 92-64.

Οι παίκτες του Φρεντερίκ Φοτού κυριάρχησαν από τα πρώτα λεπτά, παίρνοντας σημαντικές διαφορές ήδη από το πρώτο ημίχρονο. Πέντε παίκτες των Γάλλων ολοκλήρωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ όλοι οι παίκτες σκόραραν πριν από την ανάπαυλα, σε ένα εντυπωσιακό στατιστικό στοιχείο.

Παρά το χαμηλό ποσοστό ευστοχίας από την περιφέρεια (8/28 τρίποντα – 29%), η Γαλλία δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης. Η άνετη επικράτηση της την έφερε στην κορυφή του ομίλου, αφού νωρίτερα το Ισραήλ είχε κερδίσει την Ισλανδία με 12 πόντους διαφορά. Το σκορ μοιράστηκε σε μεγάλο βαθμό στους Γάλλους, ενώ από το Βέλγιο ξεχώρισε ο Χανς Βανγούιν με 13 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Στη δεύτερη αγωνιστική, η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία στις 30 Αυγούστου στις 18:00, ενώ το Βέλγιο θα παίξει ένα κομβικό παιχνίδι με την Ισλανδία τρεις ώρες νωρίτερα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 10-18, 27-43, 49-70, 64-92

ΒΕΛΓΙΟ (Γκιέργκια): Λεκόμτ 9 (2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μουέμα, Βανγούιν 13 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Σβαρτζ 8, Τούμπα 1, Μπακό 11 (7 ριμπάουντ), Βαν Βλιτ 3 (1), Λεντέγκεν, Βαν ντεν Έιντε 8 (2/3 τρίποντα, 6 ασίστ), Μενς 2, Γκουίσε 6.

ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσίσκο 5 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 μπλοκ), Οκόμπο 12 (1/2 τρίποντα), Χίφι 10 (2/3 τρίποντα), Λουβαβού-Καμπαρό 3 (1), Γιαμπουσέλε 11 (9/11 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κορντινιέ 7 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μαλεντόν 6 (6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζαϊτέ 6 (4 ριμπάουντ), Ρισασέ 10 (2), Χόαρντ 3, Σαρ 7 (4 ριμπάουντ), Κουλιμπαλί 12 (7 ριμπάουντ, 2 μπλοκ).