Eurobasket 2025: Η Ελλάδα στην κορυφή με… Άννα Βίσση και ψυχεδέλεια

Η Εθνική μπάσκετ Ελλάδας έκανε εντυπωσιακή αρχή στο Eurobasket 2025, κερδίζοντας την Ιταλία, και το Eurobasket αντέδρασε με μια «επική» ανάρτηση.

Στη δημοσίευση χρησιμοποίησαν το τραγούδι “Ψυχεδέλεια” της Άννας Βίσση, δημιουργώντας μια ψυχεδελική ατμόσφαιρα, με την τραγουδίστρια να είναι γνωστή για την υποστήριξή της στο μπάσκετ και το έντονο φαν κλαμπ της.

Δείτε την ανάρτηση: