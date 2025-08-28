EuroBasket 2025: H Γεωργία “γκρέμισε” την Ισπανία με 83-69

Η Γεωργία πέτυχε μεγάλη νίκη επί της Ισπανίας με 83-69 στην πρεμιέρα του Γ’ Ομίλου του EuroBasket 2025, αφήνοντας την Ισπανία σε δύσκολη θέση για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η ομάδα του Αλεξάνταρ Τζίκιτς είχε περισσότερη ενέργεια και πάθος, με τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι να ξεχωρίζει με 19 πόντους. Παρά την αμφιβολία για τον Τόκο Σενγκέλια, η Γεωργία έδειξε συνοχή και κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Από την άλλη, η Ισπανία παρουσίασε μέτρια εικόνα, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να μην βρίσκει λύσεις, ειδικά από τον Σάντι Αλδάμα. Η Ισπανία σούταρε μόλις 22% από το τρίποντο και είχε πολλά προβλήματα στο ριμπάουντ, με 17 λιγότερα από τους Γεωργιανούς.

Η Γεωργία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία το Σάββατο 30 Αυγούστου, ενώ η Ισπανία θα παίξει με τη Βοσνία την ίδια μέρα.,

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-17, 37-35, 57-49, 83-69

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβ ίλι 2, Μαμουκελασβίλι 19 (4/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τζιντζαράτζε, Μπουργιανάτζε 7, Σερμαντίνι 4, Σανάτζε 11 (2/2 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4/6 βολές), Σενγκέλια 13 (3/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/6 βολές), Μπιτάτζε 15 (4/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/4 βολές), Μπάλντουιν 12 (3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οτσχικίτζε

ΙΣΠΑΝΙΑ (Σκαριόλο): Πουέρτο, Ντε Λαρέα 3 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Πραντίγια 6, Σεν-Σουπερί 4, Λόπεθ-Αροστέγι 3, Αλδάμα 12 (3/5 δίποντα, 2/10 τρίποντα), Μπριθουέλα 11 (5/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/3 βολές), Μπίλι Ερνανγκόμεθ 8 (4/7 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γιούστα 4, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 13 (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/3 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πάρα 5 (1)