Eurobasket 2025: Δείτε ζωντανά τον αγώνα Ισπανία – Ελλάδα

Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει την Ισπανία στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό έχοντας μπει στην τελική φάση των ομίλων για το Eurobasket 2025.

Η Ελλάδα θέλει τη νίκη για να εξασφαλίσει την πρωτιά και να της έρθει ευνοϊκότερος αντίπαλος στη φάση των «16». Σε διαφορετική περίπτωση, οι διασταυρώσεις στα νοκ άουτ θα είναι πολύ δυσκολότερες.

Οι Ισπανοί παίζουν για την παραμονή τους στο τουρνουά, καθώς εάν ηττηθούν απόψε και η Βοσνία επικρατήσει της Γεωργίας τότε θα μείνουν εκτός συνέχειας.

Δείτε Live την αναμέτρηση