Eurobasket 2025: Ελλάδα – Βοσνία 38-44 (ημίχρονο) – Δείτε LIVE την αναμέτρηση

Τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη αντιμετωπίζει αυτή την ώρα η Εθνική Ελλάδος για τον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025, που φιλοξενείται στη Λεμεσό.

Δείτε LIVE την αναμέτρηση:

Σημειώνεται πως ο αγώνας είναι χρονικά ο πρώτος που πραγματοποιείται και αφορά στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα έχει ήδη προκριθεί στη φάση των «16» στο Eurobasket 2025, που πρόκειται να γίνει το Σαββατοκύριακο (6-7/9) στη Ρίγα και σήμερα κυνηγά την πρώτη θέση του Γ’ ομίλου.

Τελευταίος αγώνας στη φάση των ομίλων για την Ελλάδα θα είναι αυτός, την Πέμπτη (4/9, 21:30), κόντρα στην Ισπανία.

Από την άλλη, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη βρίσκεται στην τέταρτη θέση του Γ’ ομίλου του EuroBasket 2025 και θέλει οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα, για να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.