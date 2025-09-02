Eurobasket 2025: Ελλάδα – Βοσνία 38-44 (ημίχρονο) – Δείτε LIVE την αναμέτρηση
Με στόχο την πρωτιά στον Γ' Όμιλο
Τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη αντιμετωπίζει αυτή την ώρα η Εθνική Ελλάδος για τον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025, που φιλοξενείται στη Λεμεσό.
Δείτε LIVE την αναμέτρηση:
Σημειώνεται πως ο αγώνας είναι χρονικά ο πρώτος που πραγματοποιείται και αφορά στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025.
Η Ελλάδα έχει ήδη προκριθεί στη φάση των «16» στο Eurobasket 2025, που πρόκειται να γίνει το Σαββατοκύριακο (6-7/9) στη Ρίγα και σήμερα κυνηγά την πρώτη θέση του Γ’ ομίλου.
Τελευταίος αγώνας στη φάση των ομίλων για την Ελλάδα θα είναι αυτός, την Πέμπτη (4/9, 21:30), κόντρα στην Ισπανία.
Από την άλλη, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη βρίσκεται στην τέταρτη θέση του Γ’ ομίλου του EuroBasket 2025 και θέλει οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα, για να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
