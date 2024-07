Μια συγκλονιστική ιστορία ήρθε στο φως μετά τα «όργια» του Λαμίν Γιαμάλ στον ημιτελικό του Euro 2024 της Ισπανίας κόντρα στην Γαλλία.

Συγκεκριμένα ο 16χρονος Ισπανός άσος της Μπαρτσελόνα έκανε ότι ήθελε την ομάδα της Γαλλίας και έδωσε την πρόκριση στην χώρα του γράφοντας ιστορία καθώς έγινε ο νεότερος σκόρερ σε αγώνα Euro.

Μια μέρα μετά την μυθική του εμφάνιση ήρθε στο φως μια φωτογράφιση που είχε γίνει το 2007 στο περιθώριο λοταρίας που είχε διοργανώσει τότε η UNICEF.

Επιλέχθηκαν παίκτες της Μπαρτσελόνα όπως ο Λιονέλ Μέσι να φωτογραφηθούν με μωρά και έτυχε ο Αργεντίνος σούπερ σταρ να ποζάρει με την οικογένεια του Γιαμάλ. Η μητέρα του, η οποία κατάγεται από την Ισημερινή Γουινέα, βρίσκεται δίπλα στον Μέσι και το μωρό σε μία από τις φωτογραφίες, όπου ο Λιονέλ Μέσι κάνει μπάνιο τον 16χρονο πλέον σούπερ σταρ που αναμένεται να αφήσει εποχή στο ποδόσφαιρο.

🚨🇪🇸🇦🇷 Lionel Messi with Lamine Yamal as a baby back in December 2007, from Spanish newspaper @sport.



It was a photoshoot organised for a charity calendar. pic.twitter.com/C7jCKbYnp7