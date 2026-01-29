Εργκίν Αταμάν: «Να βρούμε τρόπο να επιτεθούμε χωρίς τον Ναν»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βιλερμπάν για την 25η αγωνιστική της Euroleague την Παρασκευή 30/01 (21:45, Novasports Prime), με τη σημαντική απώλεια του Κέντρικ Ναν.

Ο Εργκίν Αταμάν έδωσε τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες του ΠΑΟΚ για το τραγικό δυστύχημα στην Ρουμανία που πήρε την ζωή 7 ανθρώπων, ενώ πέρασε αργότερα και στο αγωνιστικό κομμάτι και την απουσία του Αμερικάνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πρώτα από όλα, συλλυπητήρια για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους. Στην Ελλάδα, όλοι οι οπαδοί ακολουθούν τις ομάδες τους σε όλη την Ευρώπη. Συλλυπητήρια λοιπόν στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και στον ελληνικό αθλητισμό. Το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν είναι σίγουρα επικίνδυνο. Έχουν δύο νέους παίκτες και έχουν ξεκινήσει καλά.

Επιπροσθέτως, στην έδρα τους παίζουν για τη νίκη μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Παλεύουν. Όσο για εμάς, αυτή τη σεζόν δυστυχώς χάσαμε πολλά παιχνίδια κόντρα σε ομάδες που δεν έχουν καλή θέση. Επομένως, θέλουμε τα μεγάλα παιχνίδια κόντρα στις ομάδες που βρίσκονται ψηλά. Χάσαμε στο Μόναχο και στη Μακάμπι που είναι χαμηλά.

Είναι σημαντικό το ματς με τη Βιλερμπάν. Είτε παίζεις με τη Βιλερμπάν, είτε με τη Ρεάλ, η νίκη έχει την ίδια βαρύτητα. Έχουν πολύ επικίνδυνους σκόρερ. Ο Ουότσον και ειδικά ο Ερτέλ όταν είναι στο παιχνίδι οργανώνει, τους ψηλούς που είναι αθλητικοί.

Η άμυνα είναι σημαντική, αλλά στην επίθεση επίθεση, χωρίς τον Ναν πρέπει να βρούμε τις λύσεις. Αυτό θα είναι το κλειδί. Να μην τους αφήσουμε να τρέξουν και να σκοράρουν στον αιφνιδιασμό».