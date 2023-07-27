Έρχεται ο Μπαλτσερόφσκι για να τελειώσει η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση ακόμη μιας μεταγραφής βρίσκεται ο μπασκετικός Παναθηναϊκός και αυτό γιατί ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι αναμένεται απόψε στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στο “τριφύλλι”.

Οι “πράσινοι” επέλεξαν να καταβάλουν στην Γκραν Κανάρια το “buy out” ύψους 500.000 ευρώ που προβλεπόταν στο συμβόλαιο του Πολωνού σέντερ, προκειμένου αυτός να αποδεσμευθεί και να ανοίξει έτσι ο δρόμος της μετακόμισής του στο ΟΑΚΑ.

Ο 22χρονος άσος, ο οποίος έχει αναδειχθεί το 2021 και το 2023 “ανερχόμενος αστέρας” στο EuroCup, αποτελεί προσωπική επιλογή του νέου τεχνικού του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν.

Ο Μπαλτσερόφσκι θα γίνει η ενδέκατη προσθήκη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού για την αγωνιστική περίοδο 2023-24, καθώς έχουν προηγηθεί οι αποκτήσεις των Κώστα Αντετοκούνμπο, Δημήτρη Μωραΐτη, Λούκα Βιλντόσα, Ματίας Λεσόρ, Ντίνου Μήτογλου, Κώστα Σλούκα, Τζέριαν Γκραντ, Ιωάννη Παπαπέτρου, Κάιλ Γκάι και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

