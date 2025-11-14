Επίσημο του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα στον Παναθηναϊκό

Την πρόσληψη του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα στη θέση του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής η διοίκηση των “πρασίνων”.

Ο 44χρονος Κορόνα έλυσε το βράδυ της Πέμπτης (13/11) και τυπικά το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια, την οποία υπηρέτησε επί μία πενταετία από τρία διαφορετικά πόστα και υπέγραψε στον Παναθηναϊκό έως το καλοκαίρι του 2028, όπως είχε κάνει αντίστοιχα κι ο νέος αθλητικός διευθυντής, Στέφανος Κοτσόλης.

Ο Ισπανός πρακτικά είναι μέρος του rebranding που λαμβάνει χώρα στον Παναθηναϊκό μετά τη πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα καθήκοντα τεχνικού διευθυντή του συλλόγου και επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Η πρόσληψή του εντάσσεται στο πλάνο ριζικής αναδιάρθρωσης της ομάδας.

Ο κ. Κορόνα γεννήθηκε στην Ταλαβέρα ντε λα Ρέινα της Ισπανίας στις 12 Φεβρουαρίου 1981. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης και συνέχισε σε Σαραγόσα, Πόλι Έχιδο, Αλμπαθέτε, Αλμερία, ενώ αγωνίστηκε και στην Αυστραλία. Κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας σπούδασε και πήρε πτυχίο Νομικής στην Ισπανία.