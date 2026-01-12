«Ένας μεθυσμένος οδηγός άλλαξε για πάντα τη ζωή της οικογένειάς μου» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση παίκτη του Περιστερίου (Βίντεο)

Κατάθεση ψυχής έκανε για όσα βίωσε όντας μικρός ο άσος του Περιστερίου Τάι Νίκολς.

Συγκεκριμένα, όταν ήταν ακόμα μικρός, ένας μεθυσμένος οδηγός άλλαξε για πάντα τη ζωή της οικογένειάς του, αφήνοντας τον πατέρα του σε κώμα για τρία χρόνια.

Με οκτώ παιδιά στο σπίτι — έξι αγόρια και δύο κορίτσια — η μητέρα του έπρεπε να γίνει τα πάντα. Στάθηκε όρθια, κράτησε την οικογένεια ενωμένη και μεγάλωσε τα παιδιά της με δύναμη, αξίες και αγάπη.

