Εμμανουήλ Καραλής: Συζήτηση με τον Σεργκέι Μπούμπκα μετά το άλμα στα 6,17 μ.

Παγκόσμια ιστορία στο άλμα επί κοντώ έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής, αφού με το νέο πανελλήνιο ρεκόρ του στα 6,17 μέτρα, ξεπέρασε και τον Σεργκέι Μπούμπκα, και πλέον έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.

Η εξαιρετική του εμφάνιση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου ανέβασε τον Εμμανουήλ Καραλή στην δεύτερη θέση στην ιστορία του άλματος επί κοντώ, ακολουθώντας μόνο τον Μόντο Ντουπλάντις, ξεπερνώντας μάλιστα έναν από τους θρύλους του αθλήματος, τον Σεργκέι Μπούμπκα.

Ο θρυλικός Ουκρανός αθλητής δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη και έδειξε την εκτίμησή του στον Έλληνα Ολυμπιονίκη, καθώς οι δύο τους επικοινώνησαν μέσω βιντεοκλήσης, αμέσως μετά το εντυπωσιακό άλμα του Καραλή στην Παιανία.

Ο ίδιος ο “Μανόλο” αποκάλυψε το γεγονός, ανεβάζοντας μία σχετική φωτογραφία στο instagram, όπου και έγραψε: «ευχαριστώ κύριε Μπούμπκα».