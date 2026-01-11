Ελλάδα – Γεωργία 20-6: Εντυπωσιακή πρεμιέρα της εθνικής πόλο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου

Με μία επιβλητική εμφάνιση ξεκίνησε την παρουσία της η Εθνική Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών επικρατώντας της Γεωργιάς με 20-6 το βράδυ της Κυριακής (11/1).

Πρώτος σκόρερ για το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου ήταν ο Κωνσταντίνος Κάκαρης με τέσσερα τέρματα, ενώ με τρία ακολούθησαν οι Στέλιος Αργυρόπουλος και Στάθης Καλογερόπουλος.

Ντεμπούτο με γκολ έκαναν οι Βάγγελης Πούρος και Σεμίρ Σπάχιτς.

Η ελληνική ομάδα δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά πράγματα για να «καθαρίσει» το παιχνίδι. Με τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο να ξεκινά με 6/6 αποκρούσεις και τους Γεωργιανούς να «σημαδεύουν» τα δοκάρια σε τέσσερις περιπτώσεις, η εθνική κράτησε απαραβίαστη την εστία της για 12 λεπτά και όλα έγιναν εύκολα. Το 3-0 του πρώτου οκταλέπτου (με δύο γκολ σε παίκτη παραπάνω και ένα από τα 2μ.) έγινε «εν ριπή οφθαλμού» 8-0 και 12-2 στο ημίχρονο, καθώς οι διεθνείς σκόραραν όπως και όποτε ήθελαν.

Στη συνέχεια το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα χαλάρωσε, ο ομοσπονδιακός τεχνικός χρησιμοποίησε στο β΄ ημίχρονο τον Ζερδεβά αντί του Τζωρτζάτου και η διαφορά κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα, με ένα μικρό 3-0 στα τελευταία λεπτά να διαμορφώνει το τελικό 20-6.

Τα οκτάλεπτα: 3-0, 9-2, 3-2, 5-2

Η εθνική είχε 6/8 με παίκτη παραπάνω, 2/3 πέναλτι, 2 γκολ από την περιφέρεια, 5 από θέση φουνταριστού και 5 στην κόντρα. Η Γεωργία είχε 3/7 με παίκτη παραπάνω, 1 γκολ από την περιφέρεια και 2 στην κόντρα.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκε ο Σπάχιτς, 3΄05΄΄ πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Διαιτητές: Σβαρτς (Ισραήλ), Μίσκοβιτς (Μαυροβούνιο)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 2, Σκουμπάκης 2, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 3, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 3, Κάκαρης 4, Νικολαϊδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Σπάχιτς 2

ΓΕΩΡΓΙΑ (Σάκης Κεχαγιάς): Ραζμάτζε, Τκεσελασβίλι, Νταντβάνι 1, Σουσιασβίλι 1, Μπιτάτζε, Βάσιτς 2, Αντεϊσβίλι, Σάριτς 1, Ιμναϊσβίλι, Μαγκρακβελίτζε, Τάνκοσιτς, Πιέσιβατς 1, Γκβετάτζε, Βλάχοβιτς

** Η εθνική παρατάχθηκε με 13 παίκτες, καθώς απουσίασαν ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου (λόγω ασθένειας) και ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος, ο οποίος «χρωστούσε» μία αγωνιστική ποινής, από την αποβολή του στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Σιγκαπούρης.

** Στο άλλο παιχνίδι της πρεμιέρας του Β΄ ομίλου, η Κροατία συνέτριψε τη Σλοβενία με 20-4.