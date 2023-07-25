ΕΕΑ: Πήραν το πιστοποιητικό ΑΕΚ και Αστέρας Τρίπολης

Ακόμη δύο ΠΑΕ της Super League, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο Αστέρας Τρίπολης, πήραν το πιστοποιητικό συμμετοχής για το νέο πρωτάθλημα, μετά την έγκριση του φακέλου τους από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Πλέον οι μισές ομάδες έχουν εξασφαλίσει το απαραίτητο πιστοποιητικό (προηγήθηκαν Παναιτωλικός, Ατρόμητος, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΟΦΗ), ενώ η εξέταση των φακέλων συνεχίζεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΕΕΑ χορήγησε επίσης πιστοποιητικό συμμετοχής στη Β στην ΑΕΚ Β΄, την Καλλιθέα και την ΑΕΛ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τεκτονική Στοά: “Θεματοφύλακας του Συντάγματος” ο 61χρονος – Το παραλήρημα κατά της Μασονίας (pics)

Κόλαση σε Κέρκυρα: Η φωτιά έφτασε τα σπίτια στο χωριό Λούτσες – Εκκενώνεται και η Ημερολιά – Ρόδος: Μία ανάσα από Βατί η φωτιά