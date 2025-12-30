Χρήστος Μανδάς: Ανατροπή στα σενάρια αποχώρησής του – Παραμένει στη Λάτσιο

Ραγδαίες εξελίξεις για το μέλλον τουΧρήστου Μανδά στη Λάτσιο, καθώς νέα δημοσιεύματα της «Corriere dello Sport» αναφέρουν την παραμονή του στην Ιταλική ομάδα.

Τι και αν συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό και τον τελευταίο μήνα απασχόλησε και την Γιουβέντους, ο Έλληνας τερματοφύλακας, παρότι παλαιότερα δημοσιεύατα ανέφεραν ότιδεν υπολογίζεται από τον Μαουρίσιο Σάρι, είναι πιθανό να παραμείνει στην Λάτσιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 24χρονός ήταν στην πόρτα της εξόδου από τους «Λατσιάλη» και αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον Παναθηναϊκό αρχικά να ανταλλάζει «πυρά» περί προσφοράς συμβολαίου και έπειτα την Γιουβέντους. Η «Γηραιά Κυρία» έψαχνε τον αντικαταστάτη του Πέριν κάτω από τα γκολποστ, ενώ ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού (σεζόν 2016-17) Νικόλα Λεάλι που αγωνίζεται στην Τζένοα, έχει ελκύσει και την Γιουβέντους και την Λάτσιο.