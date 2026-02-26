Χαρδαλιάς: Σύνταξη οικονομικής μελέτης για τις αντοχές του Φορέα Διαχείρισης Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής

Με αφετηρία τη σύνταξη οικονομικής μελέτης για τις αντοχές του Φορέα Διαχείρισης Λαϊκών Αγορών, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ουσιαστική συνάντηση εργασίας του νέου διοικητικού συμβουλίου της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) με την περιφέρεια.

Αυτό γνωστοποιήθηκε απο την ομοσπονδία με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αναφέρει η ΠΟΣΠΛΑ, η μελέτη, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, θα αποτελέσει τη βάση για να εξεταστεί κάθε δυνατότητα ελάφρυνσης των επαγγελματιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα παραμείνει οικονομικά βιώσιμος, όπως προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για πρωτοβουλίες τόσο σε επίπεδο δήμων όσο και για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων εκσυγχρονισμού.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, Σταύρος Μελάς, και ο ειδικός σύμβουλος του περιφερειάρχη για θέματα λαϊκών αγορών, Χάρης Πασβαντίδης.

Την ΠΟΣΠΛΑ εκπροσώπησαν ο πρόεδρος Νίκος Σωτηρίου, ο γενικός γραμματέας Δημήτρης Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος Νίκος Καρδιάς, ο ταμίας Γιάννης Μεχτερίδης, καθώς και οι πρόεδροι σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας Κώστας Σφυρλας και Γιώργος Τσούνιας. Παρόντα ήταν και τα μέλη του Δ.Σ. Δημήτρης Κουρλιάς, Κώστας Βαρτζής και Γιώργος Κατούφας.

Η ομοσπονδία έθεσε τα προβλήματα του κλάδου: τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, την υπερφορολόγηση, τη μείωση των εσόδων και τη συρρίκνωση της καταναλωτικής συμμετοχής. Όπως επισημάνθηκε, οι λαϊκές αγορές βρίσκονται σε οριακό σημείο, με αυξανόμενο αριθμό επαγγελματιών να εγκαταλείπουν το επάγγελμα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η μείωση του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους και του ποσοστού που αποδίδεται στους δήμους, η ανάληψη του κόστους ασφάλειας από τον φορέα, καθώς και η ανάγκη παρέμβασης προς το υπουργείο Οικονομικών για τη μείωση της τεκμαρτής φορολόγησης. Παράλληλα, τέθηκαν ζητήματα διαφήμισης και σήμανσης, λειτουργίας απογευματινών αγορών, μετακινήσεων και ένταξης των λαϊκών αγορών σε ευρωπαϊκά προγράμματα.